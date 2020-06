La dea fortuna, Joker e gli altri film di giugno su Infinity

Per un giugno all’insegna del grande cinema, su Infinity Premiere sono in arrivo quattro grandi titoli, tutti disponibili anche in 4K: Joker con Joaquin Phoenix; La Dea Fortuna con Stefano Accorsi ed Edoardo Leo; L’Inganno Perfetto con Helen Mirren e Ian McKellen; e Tornare a Vincere con Ben Affleck.

Interpretato da Joaquin Phoenix, che ha ottenuto il Premio Oscar® come Miglior attore protagonista, Joker sarà disponibile su Infinity Premiere dal 5 all’11 giugno.

Il film diretto da Todd Phillips è incentrato sulla figura dell’iconico villain: l’esplorazione di Phillips su Arthur Fleck è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret… ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.

Con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, La Dea Fortuna arriverà su Infinity Premiere dal 12 al 18 giugno. Arturo e Alessandro sono una coppia da più di quindici anni ma nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo.

L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciati in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle, ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

Tratto dall’acclamato romanzo di Nicholas Searle, L’Inganno Perfetto, che vede insieme per la prima volta sul grande schermo l’attrice premio Oscar® Helen Mirren e il candidato a due premi Oscar® Ian McKellen, sarà disponibile su Infinity Premiere dal 19 al 25 giugno.

Il genio della truffa Roy Courtnay non riesce a credere alla propria fortuna quando incontra online la benestante vedova Betty McLeish.

Mentre Betty gli apre le porte di casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi affezionato alla donna: quella che avrebbe dovuto essere una truffa veloce e rapida si trasforma in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita.

Tornare a Vincere arriverà su Infinity Premiere dal 26 giugno al 2 luglio. Il premio Oscar® Ben Affleck interpreta il protagonista Jack Cunningham che si trova a un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore.

Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo accetta con riluttanza, ma quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina.