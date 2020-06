“La civiltà medievale”, il racconto su Rai Play

Il Medioevo è quel periodo storico che va dal V al XV secolo. Quei lunghi anni, un tempo bollati con l’espressione secoli bui, sono stati invece valorizzati da storici come George Duby e Jacques Le Goff, per non parlare di Umberto Eco con il suo indimenticabile romanzo “Il nome della Rosa”.

Oggi il Medioevo è nuovamente al centro di una forte attenzione da parte degli studiosi, e dei semplici appassionati, per via dell’alta concentrazione di storia e di arte meravigliosa.

L’offerta di RaiPlay Learning, frutto di un’ampia scelta di programmi culturali, da giovedì 4 giugno, vuole coprire tutte le voci, raccontando il periodo temporale, ma non solo; attraverso la descrizione delle Crociate e del Santo Graal, fino alla cronaca della vita quotidiana, valorizzare le figure storiche di Carlo Magno e di Francesco d’Assisi, di Dante Alighieri e di Giotto e, infine, mostrare le magnificenze dell’architettura – da Siena a Ravenna – per esprimere al meglio e definitivamente il senso della civiltà medioevale.



