Il salone delle meraviglie, Federico fashion style riapre le porte del suo salone su Real time

Annunci

Federico Fashion Style torna martedì 9 giugno alle 22:20 su Real Time (canale 31) e in streaming su DPLAY con uno speciale di un’ora dal titolo “Il salone delle meraviglie: la riapertura”,che racconterà il post lockdown del suo iconico salone di Anzio e la riapertura che tutte le donne attendevano. Dal 16 giugno arrivano gli episodi inediti.

Dopo aver festeggiato gli oltre 10 anni di carriera, Federico quest’anno ha dovuto affrontare la chiusura forzata dei suoi suoi saloni, dovuta al coronavirus. Le telecamere di Real Time racconteranno come l’hair stylist delle vip ha pensato di rinnovare il suo salone in base alle nuove regole, mostrando la Fase 2 da un punto di vista differente.

Misure di sicurezza, ma senza dimenticare leggerezza, stravaganza e stile: la sua mascherina sarà, per esempio, in tessuto tempestato di cristalli swarowski, le paratie della cassa saranno decorate con motivi barocchi e la colonnina con il disinfettante sarà a specchio e dorata.

Nello speciale, Federico racconterà in una lunga intervista come ha vissuto la quarantena, documentata anche con i videoselfie postati sul suo profilo Intagram, seguito da quasi 1 milione di follower.

“Il salone delle meraviglie” è prodotto da Pesci Combattenti Entertainment per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. Tutte le puntate inedite della serie sono disponibili su Dplay Plus e successivamente alla messa in onda su Real Time, anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).