Philipp Plein, moda e accessori per uomini e donne forti e decisi

Philipp Plein è uno stilista tedesco e fondatore del gruppo internazionale PHILIPP PLEIN che comprende i marchi Philipp Plein, Plein Sport e Billionaire.

Un personaggio da sempre affascinante, forte e carismatico capace di attrarre l’attenzione di tutti sulle sue ultime creazioni che cercano sempre di mettere d’accordo tutti, uomini e donne.

Le collezioni di Philipp Plein arricchiscono il già variegato mondo della moda internazionale con collezioni trasgressive ed elegante al punto giusto, abbinando materiali strong, di grande impatto a design curati ed eleganti in ogni minimo dettaglio.

Con le collezioni di Philipp Plein arricchite di tutti gli accessori tra cui anche scarpe: si ha la possibilità di poter esprimere al meglio il proprio essere ma anche il proprio estro, il carattere forte e deciso dei capi.

In Italia qualche anni fa abbiamo avuto modo di conoscere Philipp Plein come giudice nel talent show di Raffaella Carrà su Rai Uno, Forte forte forte.

Da sempre Plein suggerisce caratteristiche uniche come audacia, sex appeal e senza compromessi proprio come la sua moda che ha saputo affascinare tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo da Kim Kardashian a Adrian Brody passando per Mario Balotelli e anche Franca Sozzani.

I capi targati Philipp Plein sono presenti anche all’interno del grande aggregatore Stileo.it grazie al quale é possibile sin da subito avere a disposizione il meglio delle ultime collezioni Plein ed essere subito reindirizzati alla pagina dello shopping on line per poter acquistare.

All’interno della pagina di aggregazione troviamo subito giacche, scarpe, accessori, pantaloni e gonne ma anche t-shirt a marchio Plein in grado di soddisfare tutti i gusti in fatto di vestire giovane, moderno, dinamico senza dimenticare quel tocco di trasgressione.

Come dicevamo, negli anni sono tantissime le celebrità importanti che hanno scelto Philipp Plein come stilista e designer ma anche collaborando con lui ad esempio possiamo citare Mischa Barton, Lindsay Lohan, Snoop Dogg, Rita Ora, Naomi Campbell, Iggy Azalea, Grace Jones, Theophilus London, Fergie, Chris Brown, Jeremy Meeks e Floyd Mayweather.

Nomi che ci fanno capire la cifra stilistica e caratteriale della moda Plein sempre più ricca e accessoriata.

Nella vetrina Philipp Plein di Stileo trovate davvero tutte le scelte possibili di colore, taglie, prezzi e capi per ogni gusto e necessità: da quelli più vivaci, colorati e brillantinati a quelli più dark, audaci, sexy ma sempre stilosi.

Tanti capi e accessori per coloro che amano essere sempre spiriti liberi, per essere controcorrente e sempre in movimento senza rinunciare alla qualità dei tessuti.

Visitando inoltre Stileo.it in maniera più approfondita é possibile scovare molti altri articoli di altri stilisti, davvero per ogni esigenza per chi ama lo shopping on line e non vuole magari girare per tantissimi siti diversi.

Con Stileo si ha da subito un punto di riferimento da cui partire per le esigenze di moda di ognuno divertendosi con lo shopping online senza troppe complicazioni e ovviamente con sicurezza.

Vi invitiamo quindi a scoprirlo e navigarlo cosi come vi invitiamo a conoscere ancora più a fondo e scoprire Philipp Plein come un vero grande outsider della moda internazionale: due cavalli di razza della moda e dello shopping!