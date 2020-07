“La Mia Passione Post Scriptum”, nuove interviste musicali e sulla cultura

Annunci

Riedizione de “La Mia Passione“, il programma condotto da Marco Marra in cui i protagonisti della musica e della vita culturale italiana si raccontano al grande pubblico, arriva su Rai3 dal 4 luglio, per cinque sabati consecutivi alle 20.30.

Le puntate già andate in onda con le interviste a Francesco Guccini, Alba Parietti, Roby Facchinetti, Morgan e Rettore (in ordine di messa in onda), sono arricchite da un nuovo e inedito incontro con i personaggi, un “post scriptum” appunto, che tiene conto di questi difficili mesi in cui l’Italia e il mondo intero sono stati costretti a rapportarsi con il Coronavirus.

Una pandemia che ha attraversato a diversi livelli le nostre vite e cambiato certezze e prospettive di ciascuno.

“La mia passione Post Scriptum” è un programma di Giovanni La Manna, Marco Marra, Assunta Magistro e Gida Salvino. La regia è di Fabio Vannini. Produttore esecutivo Adriana Sodano.