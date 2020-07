“I Maestri del West”, Sergio Leone – Ennio Morricone il ciclo su Rai tre

Annunci

Ritornano i grandi classici western di Sergio Leone su Rai3, cinque capolavori impreziositi dalla straordinaria colonna sonora del Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso.

Il ciclo vuole anche essere un omaggio ad uno dei sodalizi più fortunati della storia del cinema, un’amicizia nata sui banchi di scuola elementare. I due si ritrovarono poi quando Sergio, dopo il debutto con “Il colosso di Rodi” iniziò il ciclo dei tre film noti come la “trilogia del dollaro” e chiamò l’amico Ennio a comporre le musiche.

In “Per un pugno di dollari”, del 1964, bisognava trovare degli pseudonimi americani, per rendere un western italiano più credibile: Leone scelse quello di Bob Robertson (“figlio di Roberti”, il padre di Sergio, anche egli regista del muto, si chiamava appunto Roberto Roberti); Ennio Morricone scelse per sé quello di Dan Savio.

Fu l’inizio di una lunga collaborazione, attraverso tutta la filmografia di Leone, con la creazione di una musica memorabile che mostra già il suo copyright, con refrain che diventano leggendari, con le abili contaminazioni, l’uso ormai mitico dell’armonica e la voce umana che diventa strumento.

Uno stile musicale che caratterizzò le colonne sonore di tutti i western di Leone. Per arrivare poi, nel 1984, al capolavoro (di entrambi): “C’era una volta in America”.

I film del ciclo

Sabato 25 luglio PER UN PUGNO DI DOLLARI

Sabato 1 agosto PER QUALCHE DOLLARO IN PIU’

Sabato 8 agosto IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO

Sabato 15 agosto C’ERA UNA VOLTA IL WEST

Sabato 22 agosto GIU’ LA TESTA