Il Ladro di Cardellini, Radioactive, Scooby: nuovi titoli a noleggio su Infinity

Per vivere un luglio all’insegna del grande cinema, su Infinity sono in arrivo nuovi titoli a noleggio che debutteranno direttamente in streaming, saltando così il passaggio nelle sale cinematografiche.

A cominciare da Il Ladro di Cardellini, diretto da Carlo Luglio, che sarà disponibile su Infinity a noleggio dal 14 luglio. In un piccolissimo paese dell’entroterra campano, un anziano agente della forestale passa le sue giornate tra alcol e videopoker da ormai dieci anni, da quando è scomparsa la sua amata moglie. Per ripianare i debiti di gioco, rivende al mercato clandestino i cardellini sequestrati ai bracconieri finché, colto in flagrante, incassa un rapido e umiliante licenziamento che sembra dare il colpo di grazia a una vita già piuttosto malmessa.

Disponibile su Infinity a noleggio dal 15 luglio, Radioactive (qui dettagli e trailer).

Arriverà su Infinity a noleggio dal 15 luglio anche Scooby!, la più esaltante avventura di Scooby-Doo che rivela come gli amici di sempre, Scooby e Shaggy, si sono incontrati e come si sono uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc.

Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a fermare questa “can-apocalisse globale”, i membri della banda scoprono che Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto potessero immaginare.

In arrivo su Infinity a noleggio dal 21 luglio anche Monster School. Diretto da Leopoldo Aguilar, il film è ambientato in una scuola piena di genietti dove c’è molta competizione in una classe di adolescenti. La storia diventa ancora più avventurosa quando Danny apre un portale verso un’altra dimensione da cui entrano mostruose creature che invadono l’Accademia. Chi avrà la meglio?

Diretto da Riccardo Papa, I Liviatani – Cattive Abitudini arriverà su Infinity a noleggio dal 27 luglio. Nel film, Orlando e il suo miglior amico Biagio si presentano alla famiglia della ragazza del primo, Diana, per chiedere ufficialmente la mano di lei. Biagio, mosso da innumerevoli dubbi e assurdi sospetti, farà di tutto per convincere Orlando della reale natura della promessa sposa e della sua famiglia, nel disperato tentativo di fargli cambiare idea. Entrambi, però, ignorano di essere ospiti di una simpatica, quanto sanguinaria famiglia di serial killer.

Il Re di Staten Island, diretto da Judd Apatow, è in arrivo su Infinity a noleggio dal 30 luglio. Il film racconta la storia di Scott, rimasto un ragazzo immaturo soprattutto a causa della morte del padre pompiere quando aveva solo sette anni.

Mentre la sua ambiziosa sorella più piccola parte per il college, Scott rimane a vivere con la madre, un’esausta infermiera del Pronto Soccorso (interpretata dal Premio Oscar Marisa Tomei), passando le sue giornate a fumare erba con gli amici, oltre a frequentarsi segretamente con l’amica d’infanzia Kelsey. Quando la madre inizia a portare in casa un vigile del fuoco millantatore e fanfarone di nome Ray, si mette in moto una catena di eventi che spingerà Scott a fare i conti con il proprio dolore e ad affrontare i primi passi per andare avanti nella vita.

E da non perdere anche due titoli già disponibili a noleggio su Infinity: Il Regno e L’Assistente della Star.

Interpretato da Stefano Fresi e Max Tortora, Il Regno è una commedia che racconta la storia di Giacomo che, poco più che dodicenne, viene rinnegato dal padre e cacciato dal casale di campagna che gli ha dato i primi natali. Quando il vecchio ed eccentrico avvocato del padre invita Giacomo a tornare al casale per i funerali dell’odiato genitore, l’uomo scopre di aver ereditato “Il Regno” del padre.

Nei suoi terreni c’è una comunità di persone che ha scelto di tornare a una vita più umile, modesta, senza gli assilli della tecnologia: sudditi pronti a dare cieca obbedienza. Riuscirà il re più strampalato della storia a farsi rispettare e diventare l’uomo che non è mai riuscito ad essere?

L’Assistente della Star, con Dakota Johnson, è ambientato nella sfavillante scena musicale di Los Angeles. Maggie è l’assistente personale della superstar Grace Davis, sempre oberata e impegnata a sbrigare le sue commissioni, ma non ha mai rinunciato al suo sogno di bambina di diventare una produttrice musicale.

Quando il manager di Grace le presenta un’opportunità che potrebbe dare una svolta alla sua carriera, lei e Maggie escogitano un piano che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.