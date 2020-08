Maria Montessori, la programmazione speciale Rai

Annunci

A centocinquant’anni dalla nascita, il 31 agosto 1870 a Chiaravalle, Rai ricorda Maria Montessori, pedagogista e scienziata italiana nota in tutto il mondo per il metodo educativo che prende il suo nome, con una programmazione dedicata in tv, alla radio e sul web.

Il ricordo in radio é iniziato già venerdì 28 agosto, nel programma “La Radio in comune”, condotto alle 17.05 da Umberto Broccoli.

Lunedì 31 agosto, il primo appuntamento in tv è con “Il giorno e la storia”, l’almanacco quotidiano di Rai Storia in onda alle 00.10, e in replica alle 8.30, 11.30, 14.00 e alle 20.10, che ne ricostruisce la biografia.

Alle 7.10, a “Unomattina Estate” sulla prima rete, è il direttore di Avvenire Marco Tarquinio a parlare della scienziata. Alle 13.15 il testimone passa a Rai3 con “Passato e Presente”, in replica alle 20.30 su Rai Storia.

Paolo Mieli e la professoressa Valeria Paola Babini approfondiscono aspetti poco noti del percorso di vita della Montessori, a partire dagli anni della formazione e delle scelte che la portano a diventare medico, psichiatra, docente di antropologia all’Università di Roma, prima dell’affermazione in campo pedagogico.

Ne emerge anche una figura di primo piano del femminismo, impegnata nelle attività sociali e vicina al mondo della politica. Alle 15.05, sempre su Rai3, il ricordo è affidato a “La Grande Storia Anniversari” – “Aiutatemi a fare da solo” di Peter Freeman e Manuela Mattioli. Anche Rai Radio1 dedica molti spazi alla pedagogista.

Domenica 30 agosto, all’interno di “Radio1 Musica l’estate in diretta”, alle 8.30, prevista la replica della puntata che “Mangiafuoco sono io” ha dedicato alla Montessori.

Lunedì 31 agosto, nel giorno della ricorrenza, in onda una puntata speciale del programma “Tutti in classe”, alle 7.30, con un ritratto della rivoluzionaria educatrice e una riflessione sull’attualità del suo modello e sulla sua lezione.

Da non dimenticare soprattutto quest’anno nell’attesa che la scuola riparta. Ospiti: la scrittrice Cristina De Stefano, autrice di “Il bambino è il maestro – vita di Maria Montessori” e Chiara Burberi, fondatrice di Redooc.

Saranno, inoltre, realizzati, servizi nelle principali edizioni del Gr1, Gr2 e Gr3 del mattino, centro e sera.

Infine, l’offerta di Rai Cultura verrà rilanciata sui canali social e sul portale www.raicultura.it