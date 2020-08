“L’Amatore – Un film su Piero Portaluppi”, l’esclusivo docu-film sul famoso architetto su laF

Annunci

Sabato 29 agosto alle 22.10 in prima tv su laF (Sky 135) va in onda “L’Amatore – Un film su Piero Portaluppi”, un viaggio dentro le pieghe intime di uno degli architetti di fama del ventennio fascista attraverso un archivio ineditoin 16mm girato e montato dall’architetto stesso, come un taccuino di appunti che restituiscono il suo sguardo sul mondo.

Il testo narrante di Antonio Scurati ritrae la vita di Piero Portaluppi e un preciso tempo storico, mentre il testo è interpretato da Giulia Lazzarini. Il documentario di Maria Mauti ci immerge nella memoria di una personalità complessa, che “danzava sulle cose mentre creava bellezza”.

Presentato nel 2016 al 69° Festival del Cinema di Locarno, nel 2017 al IFFR Internacional Film Festival Rotterdam e al BAFICI Buenos Aires Festival Internacional De Cine Indipendiente, “L’Amatore” è la storia di un uomo che nel 1929 compra una cine­presa e da allora non smette più di filmare e montare la realtà che lo circonda.

Il suo nome è Piero Portaluppi, uno degli architetti di maggior fama durante l’epoca fascista. Eclettico e agnostico, uomo di fascino e potere, Portaluppi si costruisce un personaggio dai moltepl­ici volti, vero e proprio amatore dell’arte, delle donne, del cinema e della vita.

Portaluppi vive gli anni entusiasmanti e am­bigui della costruzione del regime, un’epoca grandiosa e tragica, con distacco e ironia e, nello stesso tempo, si concede la pi­ena realizzazione professionale; egli, infatti, è prima di tutto l’architetto dell’alta borghesia, un uomo che arriva a tutto ciò che desidera: successo, potere, donne.

Con la guerra, però, perde quello che più conta nella sua vita: suo figlio muore infatti nei mari di Algeri e la sua vena creativa si spegne irrimediabilmente.

Per più di trent’anni dalla sua morte, avvenuta nel 1967, le pellicole in 16mm erano rimaste chiuse in una cassapanca, un piccolo tesoro nas­costo scoperto dall’omonimo pronipote dell’architetto.

“L’Amatore – Un film su Piero Portaluppi” di Maria Mauti va in onda sabato 29 agosto 2020 alle 22.10 in prima tv su laF (Sky 135) ed è disponibile anche on demand su Sky e Sky Go.