Doctor Sleep, Richard Jewell cinema di settembre su Infinity

Basato su fatti realmente accaduti, Richard Jewell sarà disponibile su Infinity Premiere dal 4 al 10 settembre. Diretto da Clint Eastwood, Richard Jewell racconta la storia di una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell’attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, rendendolo un eroe. Ma in pochi giorni, l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato numero uno dell’FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita.

Dall’11 al 17 settembre arriverà su Infinity Premiere Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S. Una nuova avventura per Luì e Sofi (Me contro Te), ancora una volta contro il malefico Signor S che sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te dovranno impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

Sequel del film cult diretto da Stanley Kubrick Shining (disponibile su Infinity anche in 4K nella sua extended edition), Doctor Sleep è in arrivo su Infinity Premiere dal 18 al 24 settembre. Con protagonisti Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e Kyliegh Curran, il film racconta la storia di Danny Torrance, a 40 anni dalla sua terrificante permanenza all’Overlook Hotel in Shining. Ancora irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino all’Overlook, Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi quando incontra Abra, un’adolescente coraggiosa con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”.

Tornare a Vincere sarà disponibile su Infinity Premiere dal 25 settembre al 1° ottobre. Il premio Oscar® Ben Affleck interpreta il protagonista Jack Cunningham che si trova a un passo dalla rovina, scatenata da una perdita inenarrabile, annegando nell’alcolismo che gli era già costato un matrimonio e qualunque altra speranza di vita migliore. Quando gli viene offerta la possibilità di allenare la squadra di pallacanestro del suo vecchio liceo accetta con riluttanza, ma quando i ragazzi iniziano a comportarsi da squadra e a vincere, Jack crede di aver finalmente trovato una ragione per cui combattere i demoni che lo hanno portato vicino alla rovina.

Diretto da Pedro Almodóvar e con protagonisti Antonio Banderas e Penélope Cruz, Dolor y Gloria arriverà su Infinity il 2 settembre. Il film racconta una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista cinematografico ormai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni ‘60; il primo desiderio; il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni ‘80; il dolore della rottura; la scrittura come unica terapia per dimenticare l’indimenticabile; la precoce scoperta del cinema e il senso del vuoto causato dall’impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza.

Final Score, con Dave Bautista e Pierce Brosnan, sarà disponibile su Infinity dal 6 settembre. Quando uno stadio viene preso d’assalto da un gruppo di criminali armati che chiedono un riscatto, l’ex militare Michael Knox dovrà sventare l’attacco e salvare i 35.000 spettatori, tra cui anche la figlia di un suo commilitone morto al fronte.

Con protagonista Diego Abatantuono, Un nemico che ti vuole bene arriverà su Infinity dal 7 settembre. Il film racconta le vicende del professore Enzo Stefanelli che, in una notte di pioggia, salva la vita a un giovane ferito da un’arma da fuoco. In cambio l’uomo colpito, un killer di professione, gli promette di trovare e uccidere un suo nemico, chiunque esso sia. Anche se Enzo insiste nell’affermare di non avere un nemico, il giovane si mette a cercarne uno, creando il caos nella vita del professore. Dapprima scettico, finalmente Enzo apre gli occhi sulla sua vita e sulle persone che lo circondano…

Godzilla II – King of the Monsters sarà disponibile su Infinity dal 12 settembre, anche in 4K. In questa nuova avventura l’agenzia cripto-zoologica Monarch cercherà di affrontare una batteria di mostri dalle dimensioni impressionanti, tra i quali il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi estrema, Ghidorah dalle tre teste. Quando queste antiche super specie – ritenute fino ad allora soltanto delle leggende – torneranno alla vita, combatteranno per la supremazia mettendo a rischio l’esistenza della razza umana.

Dal 16 settembre, arriverà su Infinity Transformers, diretto da Michael Bay, andandosi ad aggiungere a Transformers – La Vendetta del Caduto, Transformers 4 – L’Era dell’Estinzione e Transformers – L’Ultimo Cavaliere, già disponibili sulla piattaforma. Nel primo capitolo della saga, Sam Witwicky e Mikaela, interpretati da Shia LaBeouf e Megan Fox, si trovano coinvolti nello scontro tra due specie aliene – gli Autobot, guidati da Optimus Prime, e i Decepticon, guidati da Megatron – che sta mettendo in pericolo il futuro dell’umanità.

Con protagonista Jason Momoa, Braven – Il Coraggioso sarà disponibile su Infinity dal 17 settembre. Joe Braven è un umile taglialegna nella frontiera tra Stati Uniti e Canada. Suo padre Linden, affetto da demenza, entra in una rissa da bar per aver scambiato una donna per sua moglie. Dopo questo evento Joe decide di trascorrere un po’ di tempo con suo padre e sua figlia Charlotte nella loro appartata baita di montagna. Ma un gruppo di trafficanti di droga nasconde il carico di cocaina proprio nella baita: il casolare viene circondato da criminali, la famiglia è in pericolo e Joe farà di tutto per proteggerla.

Dal 18 settembre arriverà su Infinity Nessuno come noi, con Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi. Ambientata nella Torino degli anni Ottanta, quando non esistevano social networks e smartphone, Nessuno come noi è una commedia romantica sulla forza dei sentimenti, in cui si intrecciano amore, amicizia, passione e tradimento.

In arrivo su Infinity dal 22 settembre, Un Viaggio Indimenticabile racconta l’imprevedibile viaggio di Amadeus e della sua nipotina Tilda. Interpretato dal pluri-nominato all’Oscar Nick Nolte, Amadeus è un uomo da poco rimasto vedovo la cui forte personalità, il fascino e il senso dell’umorismo non sono sufficienti a mascherare i devastanti sintomi dell’Alzheimer. Quando esprime il profondo desiderio di rivisitare i luoghi dei suoi ricordi più belli, Tilda decide di accompagnarlo in un viaggio che trasformerà non solo le loro vite, ma l’intera famiglia.

Diretto da Terry Gilliam, L’Uomo che uccise Don Chisciotte arriverà su Infinity dal 27 settembre. Adam Driver interpreta Toby Grisoni, un cinico regista di spot pubblicitari che sta lavorando a un soggetto legato a Don Chisciotte. Incontra poi un anziano calzolaio che è convinto di essere il vero Don Chisciotte e scambia Toby per il suo scudiero Sancho Panza, costringendolo a seguirlo in fantastiche e rocambolesche avventure.

Con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti, Ti presento Sofia sarà disponibile su Infinity dal 30 settembre: Gabriele, ex rocker e ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Un giorno nella vita di Gabriele ripiomba Mara che, al loro primo appuntamento, rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. Travolto dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia ma le bugie hanno le gambe corte e la messinscena di Gabriele avrà vita breve.