“Cesare Pavese – Da C. a C.”, su laF il racconto di Paolo Di Paolo

Annunci

Giovedì 27 agosto alle ore 20.40 su laF (Sky 135), a 70 anni dalla scomparsa di Cesare Pavese, avvenuta il 27 agosto 1950, va in onda “Cesare Pavese – Da C. a C.”, uno degli episodi del progetto “FUOCO SACRO – Il talento e la vita”, produzione originale laF – tv di Feltrinelli realizzata in co-produzione con EchiVisivi: un viaggio con la narrazione appassionata dello scrittore Paolo Di Paolo nelle vite tormentate e visionarie di quattro grandi autori del Novecento italiano, interpretati da altrettanti attori.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Arricchita dall’interpretazione di Pietro De Silva, la narrazione ripercorre la vita dello scrittore, dall’infanzia nelle Langhe, anni che gli ispireranno il suo capolavoro “La luna e i falò”, agli amori infelici, in particolare l’ultimo, per l’attrice Costance Dowling, di cui scriverà nelle ultime pagine del suo diario e nella raccolta di poesie “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”.

Una sofferenza che lo porterà all’estrema decisione, anche se, come scrive nel diario poco tempo prima di morire: “Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla”.

“Fuoco Sacro – il talento e la vita” è una produzione originale laF – tv di Feltrinelli, sempre disponibile on demand su Sky e SkyGo: un viaggio in 4 episodi da 30 minuti nelle vite di quattro grandi autori del Novecento italiano – Alda Merini, Luciano Bianciardi, Cesare Pavese ed Elsa Morante – con la narrazione di Paolo Di Paolo e le interpretazioni di Federica Fracassi, Paolo Sassanelli, Pietro De Silva e Sonia Bergamasco.

Realizzata da EchiVisivi per laF, ideata e diretta da Samuele Rossi. “Fuoco Sacro – Cesare Pavese” va in onda giovedì 27 agosto 2020 alle 20.40 su laF (Sky 135) ed è disponibile anche on demand su Sky e Sky Go.