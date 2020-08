As time goes by – L’uomo che disegnava sogni, su Sky Arte la vita di Silvano Campeggi

Annunci

Silvano Campeggi è stato uno degli ultimi grandi illustratori del cinema: i suoi manifesti – da Via col Vento a West Side Story, passando per Casablanca e Ben Hur, hanno fatto sognare intere generazioni di spettatori prima ancora di entrare in sala; per dirla con le sue parole: “il cinema è stato la religione del ‘900 e noi eravamo come i pittori delle chiese”.

As time goes by – L’uomo che disegnava sogni è il documentario in onda in prima visione su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) sabato 22 agosto alle 21.15, che ripercorre la lunga vita di questo artista prolifico, che ha disegnato più di 3000 manifesti per tutte le più grandi case di produzioni americane: Warner Bros, Paramount, Universal, Columbia, United Artists, 20th Century Fox.

La sua carriera inizia alla fine della Seconda guerra mondiale, quando riceve un incarico dalla Croce Rossa Americana per dipingere alcuni ritratti di soldati prossimi al congedo; entra così in contatto con la cultura, la musica e il cinema d’oltreoceano, e ne rimane affascinato.

Dopo la guerra si trasferisce a Roma, dove conosce il pittore Orfeo Tamburi e il cartellonista Luigi Martinati e con loro entra nel mondo della cartellonistica cinematografica. Il suo primo manifesto è del 1946, per il film Aquila nera di Riccardo Freda.

Dopo poco tempo viene contattato dalla Metro-Goldwyn-Mayer per la realizzazione del manifesto del film Via col vento, al quale seguiranno molti altri, rimasti nella memoria degli amanti della storia del cinema: Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Un americano a Parigi, West Side Story, Vincitori e vinti, Exodus, Colazione da Tiffany, La gatta sul tetto che scotta. Conquista anche gli attori: Elizabeth Taylor non voleva essere ritratta che da lui, “Nano”.

Così Nano ha attraversato il Novecento con la matita in mano, lavorando ogni giorno fino a 95 anni; inconfondibile il suo tratto negli sguardi languidi delle star, nelle bocche voluttuose delle donne più belle dello schermo e nel soggetto che forse prediligeva sugli altri, i cavalli, sempre presenti nel genere peplum come nei western, e che Nano descrive come “modelli naturali di energia e passione, che sfuggono sulla carta, vanno oltre i disegno, facendoti intuire il movimento che precede e quello che segue quello che stai disegnando. I cavalli sono cinema prima del cinema!”

As time goes by è diretto da Simone Aleandri e prodotto da Clipper Media in associazione con Istituto Luce-Cinecittà con il supporto di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Regione Lazio.

AS TIME GOES BY – L’UOMO CHE DISEGNAVA SOGNI è in onda su Sky Arte sabato 22 agosto alle 21.15 e su Now Tv.