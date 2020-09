77ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: su Rai Play e Rai Movie

Annunci

Al via la 77ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con la cerimonia d’apertura, oggi 2 settembre in diretta dalle 18.45 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) e in contemporanea sulla piattaforma digitale RaiPlay, che per la prima volta trasmette anche la versione in LIS, la Lingua dei segni italiana.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Sempre per la prima volta, la cerimonia d’apertura sarà sottotitolata alla pagina 777 (Canale Rai Movie) di Televideo per i sordi e audiodescritta per le persone cieche e ipovedenti.

La Mostra si apre con il film fuori concorso coprodotto da Rai Cinema “Lacci”, regia di Daniele Luchetti, con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno e Adriano Giannini.

La Rai, main broadcaster con Rai Movie Tv ufficiale della Mostra, trasmetterà in diretta web sul sito www.raimovie.rai.it tutte le conferenze stampa, i tv call, i red carpet, i photocall e le cerimonie di consegna dei Premi Speciali.

Alla presidente della giuria di questa edizione, l’attrice Cate Blanchett, Rai Movie dedica la prima serata di oggi con “Carol” di Todd Haynes, film tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Patricia Highsmith.

In seconda serata sarà trasmesso “Jackie” di Pablo Larrain, premio per la Migliore Sceneggiatura a Venezia nel 2016, un racconto delle vicende vissute dalla first lady americana dopo l’assassinio del marito John Fitzgerald Kennedy.

A seguire, “La sottile linea rossa” di Terrence Malick, programmato in occasione della presentazione a Venezia di “The Book of Vision” di Carlo S. Hintermann di cui Malick ha curato la produzione esecutiva e che apre la 35esima Edizione della Settimana Internazionale della Critica.

Su Rai3, nella rubrica “Qui Venezia Cinema”, in onda alle 20.35 da oggi fino al 12 settembre a cura delle testate giornalistiche della Rai con la conduzione di Margherita Ferrandino, ci saranno le interviste al regista e al cast del film d’apertura “Lacci” coprodotto da Rai Cinema; quindi interviste a Marco e Andrea Morricone per l’omaggio che ci sarà al padre Ennio Morricone; a Matt Dillon, uno dei giurati della rassegna e al cantante Mannarino.

Sempre la Terza rete trasmetterà oggi in prima visione alle 21.20 il film “Capri-Revolution” di Mario Martone e in seconda serata “L’equilibrio” di Vincenzo Marra, mentre da oggi Blob” diventa come ogni anno “Blob a Venezia”, con uno spazio quotidiano dedicato ai film in programmazione e agli avvenimenti correlati.

La mostra viene raccontata ampiamente con dirette e servizi nelle testate giornalistiche Radio e Tv, nei programmi di rete, su Rai Storia con “Dai nostri inviati” (daytime) e nelle trasmissioni radiofoniche di Radio1 “L’Italia in diretta” con Sandro Fioravanti, Diana Alessandrini e Lorenzo Scoles (in onda dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00), “Onda su onda” con Gianmaurizio Foderaro, Dario Salvatori e Giulia Nannini (dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.00) e “In prima fila”, a cura della redazione cultura e spettacoli del Gr e in onda il sabato dalle 12.30 alle 13.00.

La trasmissione di Radio3 “Hollywood Party” sarà in diretta dalle 19.00 con Steve Della Casa da Venezia e Alberto Crespi a Roma.