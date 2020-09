Super Mario Bros: gli annunci per il 35° anniversario

Annunci

Nintendo festeggia il 35° anniversario di Super Mario Bros con un direct dedicato

Nintendo ha pubblicato un Direct completamente a sorpresa, dedicato unicamente alle celebrazioni per il 35° anniversario di Super Mario Bros.

L’evento non ha lesinato sugli annunci, con alcune conferme già rumoreggiate da diversi mesi, ma anche alcune chicche veramente a sorpresa, come un Mario Kart completamente nuovo.

Partiamo dal piatto forte, l’annuncio di Super Mario 3D All-Stars, una raccolta completa che comprende i migliori capitoli del franchise: Super Mario 64, Super Mario Sunshine, e Super Mario Galaxy.

La raccolta sarà proposta dal 18 settembre su Nintendo Switch in digitale e in una versione retail al prezzo di 49,99 euro, disponibile in copie a tiratura limitata. L’edizione digitale potrà essere acquistata fino a marzo 2021 in digitale, sul Nintendo eShop.

Dal 1° ottobre sarà disponibile Super Mario Bros. 35, un titolo online competitivo fino a 35 giocatori, scaricabile gratuitamente da tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Come la collection, il gioco celebrativo sarà disponibile fino al 31 marzo 2021.

Dal 12 febbraio sarà disponibile Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, unaversione migliorata di Super Mario 3D World uscito originariamente su Wii U. giocabile sia in co-op online che in multiplayer locale.

A partire da oggi sarà disponibile invece Super Mario All-Stars, gioco originariamente uscito su SNES, che include le versioni aggiornate di Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3. Come gli altri titoli SNES, il gioco sarà scaricabile gratuitamente dagli abbonati a Nintendo Switch Online.

IL RITORNO DI GAME & WATCH

Per gli utenti della vecchia guardia che amano le console retrò, dal 13 novembre sarà disponibile il Game & Watch: Super Mario Bros.. Si tratta di una variante personalizzata a tema Mario che comprende tre giochi:

Super Mario Bros.

Super Mario Bros.: The Lost Levels

Una versione speciale di Ball con Mario come protagonista

MARIO KART: HOME CIRCUIT

Chiudiamo con la vera sorpresa del Direct: l’arrivo di un nuovo Mario Kart per Nintendo Switch intitolato Home Circuit. Un titolo che ancora una volta cerca di coniugare il mondo dei giocattoli all’intrattenimento digitale.

In breve il gioco permette di controllare delle riproduzioni a giocattolo dei Kart tipici della serie nel mondo reale, ma il tutto viene riprodotto in digitale all’interno del software per Nintendo Switch.

Il giocatore avrà la possibilità di personalizzare i circuiti a proprio piacimento e giocare in compagnia di altri due amici.