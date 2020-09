Xbox Series S è ufficiale: svelato il design e il prezzo

Annunci

Ecco finalmente il design di Xbox Series S

Sembra che finalmente Xbox Series S sia stata svelata e pur mancando una conferma ufficiale da parte della stessa Microsoft, nelle ultime ore la console è stata svelata con un video di presentazione rilasciato da Bras Sams, executive editor di Thurrott, che già in passato aveva segnalato in anticipo alcuni reveal di Microsoft.

Al report di Sams si è poi aggiunta una fonte ancora più autorevole, ovvero Windows Central, che ha confermato addirittura i prezzi di lancio di Xbox Series S e Xbox Series X, con una release fissata per il 10 novembre 2020.

Xbox Series S è descritta proprio come i rumor volevano: una versione entry level di Series X che sembra sacrificare il 4K e la presenza di un lettore ottico, rendendola una macchina indirizzata al mercato digital. Come cita lo stesso Bras, questa versione della console rappresenta una grande opportunità per gli utenti di entrare nella next gen ad un costo molto basso.

Il prezzo di lancio in questo caso sarebbe fissato a 299 dollari, mentre Series X sarà proposta a 499 dollari. Per entrambe le console Microsoft offrirà anche l’opportunità di provare il servizio in abbonamento Xbox All Access, che permetterà di avere Xbox Series X al costo di 35 dollari al mese, oppure a 25 dollari nel caso di Series S.

Secondo la fonte, entro la fine del mese Microsoft terrà un proprio evento nel quale confermerà le date di uscita di entrambe le console. E’ probabile però che a seguito di questo massiccio leak l’azienda affretti almeno la presentazione di Series S.

AGGIORNAMENTO (9:39)

Microsoft ha confermato ufficialmente Xbox Series S, limitandosi a confermare solo il prezzo di lancio fissato a 299 dollari.

Ecco un video presentazione della console:

Fonte: Windows Central