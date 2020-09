Annunciato Hyrule Warriors: Age of Calamity

Annunci

Hyrule Warriors: Age of Calamity è un prequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Koei Tecmo Games e Nintendo hanno annunciato ufficialmente la loro collaborazione per la realizzazione di un nuovo progetto che debutterà in esclusiva su Nintendo Switch il 20 novembre 2020.

Si tratta di Hyrule Warriors: Age of Calamity, un prequel a tutto tondo dell’apprezzatissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, di cui è in lavorazione anche un sequel.

Si tratta di un record per lo storico del franchise, che totalizza ben tre capitoli ambientati nella stessa timeline di una singola iterazione del franchise. Hyrule Warriors però sarà un musou, tuttavia manterrà il medesimo engine grafico sperimentato da Nintendo per Breath of The Wild.

Le vicende saranno ambientate 100 anni prima, durante L’Era della Calamità Ganon, svelando i retroscena sulla distruzione del Regno e il sonno a cui è stato costretto Link.

Ecco il trailer di presentazione: