Annunciato Devil May Cry V: Special Edition, in uscita al lancio PS5 e Xbox Series

Annunci

Devil May Cry V: Special Edition arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series

CAPCOM ha confermato ufficialmente che porterà Devil May Cry V in versione Special Edition al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Questa nuova riedizione del gioco sarà disponibile in digitale al prezzo di 39 Euro e includerà una serie di succulente novità, tra le quali la possibilità di gi su tutte la possibilità di giocare nei panni di Vergil.

Saranno inoltre presenti le modalità Legendary Dark Night Mode, e la Turbo Mode. Dal punto di vista tecnico, le novità saranno diverse: ci sarà il supporto al 4K e la possibilità di raggiungere i 120 fotogrammi al secondo con l’implementazione della tecnologia Ray Tracing.

Le versioni per Xbox Series X e Series S riceveranno il supporto al Ray Tracing come patch gratuita.

Per i possessori delle versioni PS4, Xbox One e PC, il personaggio di Vergil sarà disponibile come DLC al costo di 4,99 Euro.