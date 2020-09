Annunciato il prossimo God of War per PlayStation 5

Annunci

Confermato ufficialmente l’arrivo di un nuovo God of War entro il 2021

In chiusura del suo evento Showcase, Sony ha presentato ufficialmente il prossimo God of War, con un logo e la frase “Ragnarok is coming”.

La vera sorpresa è che il prossimo capitolo delle avventure di Kratos sarà disponibile nel corso del 2021, in esclusiva PlayStation 5.

pic.twitter.com/VvHuaCKgGn — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) September 16, 2020