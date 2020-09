Annunciato ufficialmente Final Fantasy XVI, arriverà su PlayStation 5 e PC

Annunci

Final Fantasy XVI è realtà!

L’evento di PlayStation 5 si è aperto proprio con uno dei titoli più rumoreggiati degli ultimi mesi: Final Fantasy XVI.

La sedicesima incarnazione della fantasia finale è realtà e arriverà in esclusiva su PlayStation 5 e PC. Probabilmente si tratterà di un esclusiva temporale che dovrebbe arrivare in una fase successiva anche su Xbox Series X, ma su questo restiamo in attesa di conferme ufficiali.

Final Fantasy XVI sarà un action RPG ambientato in un mondo dark con elementi fantasy/medioevali, che vedrà al timone come director Hiroshi Takai e Naoki Yoshida nelle vesti di producer.