Nintendo conferma che arriverà una nuova console dopo Switch

Annunci

Nintendo lancerà una nuova console dopo Switch

Con un nuovo Nintendo Direct Mini in arrivo nella giornata di domani, intanto la Casa di Kyoto ha presentato le sue strategie future agli investitori, con un corposo documento che troverete nel link a fine articolo.

Il documento è veramente molto lungo e dettagliato, ma “riassumendo in breve” possiamo dire che l’obiettivo di Nintendo non è tanto diverso da quello tracciato attualmente dall’azienda giapponese negli ultimi anni: focalizzarsi sul merchandising, parchi a tema e incrementare la diffusione delle proprie IP per creare una vetrina che avrà il principale obiettivo di sponsorizzare anche l’hardware e il software proprietario di Nintendo.

A questo proposito l’azienda ha confermato anche la volontà di non abbondare il mercato hardware, con una nuova console che ovviamente prenderà il posto di Nintendo Switch.

L’azienda non ha ovviamente svelato quando vedremo l’erede di Switch, limitandosi a confermare una finestra di lancio per un generico “20XX”.

Una cosa è certa… la console arriverà entro la fine di questo secolo!

Ricordiamo che attualmente Nintendo Switch è presente sul mercato da circa tre anni e Nintendo ha già dichiarato in precedenza che la sua console ibrida è circa a metà del suo ciclo vitale.

Fonte