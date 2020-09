Anticipata l’uscita di Remothered: Broken Porcelain

Annunci

Remothered: Broken Porcelain arriverà in anticipo

Il publisher Modus Games e lo sviluppatore Stormind Games hanno annunciato ufficialmente di aver anticipato l’uscita di Remothered: Broken Porcelain, inizialmente prevista per il 20 ottobre, adesso prevista per il 13 ottobre.

Il titolo arriverà al lancio su PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC al prezzo di 29.99 Euro.

Ecco una descrizione del gioco ripresa dalla pagina Steam:

Broken Porcelain introduce diversi cambiamenti rispetto al capitolo precedente, soprattutto in termini di gameplay e narrazione, che infondono nuova vita ai personaggi e consentono di raggiungere un livello di coinvolgimento senza precedenti in questa inquietante avventura, sia ai nuovi fan che ai fedeli della serie.

Non sarà affatto semplice scoprire gli oscuri segreti custoditi nell’Ashmann Inn. Un fitto intreccio di misteri, su cui incombe la minaccia degli inseguitori, potenti cacciatori intrappolati nel tempo tra i confini delle sue mura, attende di essere svelato. Per sopravvivere non basterà agire rapidamente ma sarà determinante tessere la propria strategia e ricorrere all’ingegno, sfruttando le risorse di cui si è in possesso. Centrare l’esatto momento per intrufolarsi, fuggire o combattere i pericoli imminenti potrebbe infatti ribaltare la situazione, rendendo prede indifese coloro che prima erano temibili cacciatori.

Caratteristiche principali

Thriller psicologico. Remothered, cult pluripremiato, ritorna con Broken Porcelain, perfetta iniziazione per i nuovi fan della serie e immancabile appuntamento per i veterani che bramano sapere di più sugli eventi e i personaggi di Tormented Fathers.

Survival horror realistico. L’Ashmann Inn pullula tanto di risorse quanto di pericoli. Muoviti con cautela e recupera oggetti utili ad esplorare stanze dell’edificio che celano i cupi segreti di un passato terrificante.

Stealth gameplay. Muoviti tra le ombre dell’Ashmann Inn utilizzando tutto ciò che hai a disposizione per distrarre i tuoi nemici e fuggire furtivamente.

Indagine e fuga. Gli avvincenti rompicapi, l’universo narrativo e la colonna sonora del compositore Luca Balboni (Remothered: Tormented Fathers, Mine, Watch Them Fall) rendono l’atmosfera del gioco così cupa e pesante da trasformarlo in un’esperienza terrificante che perseguiterà il giocatore anche nella vita reale.

Personaggi intriganti. Un cast in costante crescita formato da alcune vecchie conoscenze molto apprezzate dai fan e nuovi affascinanti protagonisti ispirati ai classici dell’orrore.

Cinematics in real-time. I cinematic in tempo reale arricchiranno il mondo di Remothered, dando nuova vita ai personaggi e permettendo un livello di immedesimazione e coinvolgimento mai visti prima in una serie.