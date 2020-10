Need for Speed: Hot Pursuit Remastered è ufficiale, in arrivo anche su Switch

Annunci

Need for Speed: Hor Pursuit torna con una remaster in HD

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Need for Speed: Hor Pursuit Remastered, una riedizione in alta definizione del racing game, la cui uscita è fissata per il 6 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam e Origin), mentre la versione Switch arriverà il 13 novembre.

Il prezzo delle versioni console è fissato a 39,99 dollari, mentre su PC costerà 29 dollari.

Ecco una descrizione completa riportata da Electronic Arts:

Assapora il brivido dell’inseguimento e la frenesia della fuga in Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Soddisfa il tuo bisogno di velocità sia come poliziotto che come fuorilegge mettendoti alla guida dei bolidi ad alte prestazioni più potenti del mondo. Semina i poliziotti o arresta i criminali utilizzando gli armamenti tattici a tua disposizione in questa adrenalinica esperienza di guida in cui competerai con altri piloti virtuali. Migliorata tramite l’implementazione di una grafica più realistica, tanti contenuti scaricabili aggiuntivi e un multiplayer multipiattaforma che, tra le altre cose, consente la competizione asincrona tramite il sistema Autolog, questa è l’edizione definitiva del celebre titolo che ha segnato il debutto di Criterion Games nella serie Need for Speed. È ora di scaldare i motori.

Multigiocatore multipiattaforma e Autolog : sfreccia lungo le strade serpeggianti di Seacrest County in un’esperienza di guida che fa della competizione il suo punto di forza. L’innovativo Autolog connette te e i tuoi amici in entusiasmanti inseguimenti e gare testa a testa, modulando le sfide proposte in base alle attività dei vari giocatori. Questo sistema estremamente dinamico è incentrato sulla competizione tra amici ed è ora supportato dalla sincronizzazione multipiattaforma e da un nuovo gameplay multigiocatore che ti consente di sfidare chiunque desideri indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

: sfreccia lungo le strade serpeggianti di Seacrest County in un’esperienza di guida che fa della competizione il suo punto di forza. L’innovativo Autolog connette te e i tuoi amici in entusiasmanti inseguimenti e gare testa a testa, modulando le sfide proposte in base alle attività dei vari giocatori. Questo sistema estremamente dinamico è incentrato sulla competizione tra amici ed è ora supportato dalla sincronizzazione multipiattaforma e da un nuovo gameplay multigiocatore che ti consente di sfidare chiunque desideri indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Comprende tutti i contenuti scaricabili e altri aggiornamenti : ottieni tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi resi disponibili al momento del lancio, tra cui sei ore extra di gioco e più di 30 nuove sfide. Nuovi obiettivi, wrap e colori delle auto, frenate brusche ridotte, una modalità foto e una galleria ottimizzate e molteplici aggiornamenti atti a rendere ancora più completa l’esperienza di gioco.

: ottieni tutti i contenuti scaricabili aggiuntivi resi disponibili al momento del lancio, tra cui sei ore extra di gioco e più di 30 nuove sfide. Nuovi obiettivi, wrap e colori delle auto, frenate brusche ridotte, una modalità foto e una galleria ottimizzate e molteplici aggiornamenti atti a rendere ancora più completa l’esperienza di gioco. Auto esotiche con armi : guida le supercar più desiderate al mondo schierandoti da entrambi i lati della legge. Arresta i sospettati mettendoti al volante di potentissime Interceptor della polizia dotate di armamenti tattici oppure pareggia i conti eseguendo contrattacchi e manovre difensive calandoti nei panni di un pilota d’élite. Pianifica accuratamente la tua strategia per avere la meglio sui tuoi avversari, indipendentemente dal lato della legge da cui hai deciso di schierarti!

: guida le supercar più desiderate al mondo schierandoti da entrambi i lati della legge. Arresta i sospettati mettendoti al volante di potentissime Interceptor della polizia dotate di armamenti tattici oppure pareggia i conti eseguendo contrattacchi e manovre difensive calandoti nei panni di un pilota d’élite. Pianifica accuratamente la tua strategia per avere la meglio sui tuoi avversari, indipendentemente dal lato della legge da cui hai deciso di schierarti! Insegui e scappa : una carriera per giocatore singolo coinvolgente e curata nei minimi dettagli guiderà le azioni di piloti e poliziotti, mentre un’esperienza multigiocatore perfettamente integrata andrà ad arricchire tutte le modalità di gioco disponibili. Sfida i tuoi amici o affronta in solitaria la modalità carriera per aumentare la tua taglia e sbloccare nuove auto, armi ed equipaggiamenti.

: una carriera per giocatore singolo coinvolgente e curata nei minimi dettagli guiderà le azioni di piloti e poliziotti, mentre un’esperienza multigiocatore perfettamente integrata andrà ad arricchire tutte le modalità di gioco disponibili. Sfida i tuoi amici o affronta in solitaria la modalità carriera per aumentare la tua taglia e sbloccare nuove auto, armi ed equipaggiamenti. Grafica migliorata: Need for Speed Hot Pursuit Remastered offre un’esperienza di guida senza tempo, aggiornata per gli hardware di oggi in modo da proporre una grafica di ultima generazione.