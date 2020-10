Resident Evil: annunciato il cast del reboot cinematografico

Annunci

Il reboot cinematografico di Resident Evil si farà

Il reboot cinematografico di Resident Evil ha ricevuto ufficialmente il via libera e nelle scorse ore è stato confermato anche il cast, con alcuni primi dettagli.

Il progetto nasce questa volta come adattamento fedele, con un primo film che sarà ambientato durante il 1998 e unirà le vicende di Villa Spencer e l’incidente di Raccoon City, che hanno fatto da sfondo agli eventi dei primi due videogiochi.

Il cast della pellicola sarà composto da Kaya Scodelario (Maze Runner) nei panni di Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) in quelli di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) sarà Chris Redfield, Tom Hopper (The Umbrella Academy) interpreterà Albert Wesker, e Avan Jogia (Zombieland: Double Tap), Leon S. Kennedy, e Neal McDonough (Yellowstone) nel ruolo dello scienziato William Birkin.

A dirigere e scrivere la pellicola sarà Johannes Roberts, mentre Robert Kulzer sarà produttore.

Fonte: Comicbookmovie