PlayStation 5: la console a nudo nel teardown di Sony

Annunci

Con un video pubblicato sul proprio canale ufficiale, Sony ha deciso di realizzare un teardown di PlayStation 5, ovvero uno smontaggio totale della console che permette finalmente agli utenti di conoscere gli interni della sua console next gen.

La novità più importante che emerge, di cui si era già rumoreggiato nei giorni scorsi, è la possibilità di rimuovere le placche bianche laterali, removibili apportando un po’ di pressione su di esse.

Si tratta di una scelta di costruzione e design decisamente interessante, poiché aprirà a possibili personalizzazioni estetiche, ma anche a future console limited che potrebbero beneficiare di placche serigrafate, aprendo dunque le strade a combinazioni variegate.

Apprendiamo inoltre che la base inserita all’interno della confezione per il posizionamento verticale di PlayStation 5 ha ricevuto una certa attenzione da parte di Sony, con un bullone dedicato che potrà essere conservato all’interno di essa nel momento in cui gli utenti decideranno di posizionare la macchina in orizzontale.

Per quanto riguarda lo slot dedicato all’espansione della memoria SSD M2, questo è posizionato direttamente sotto le placche e richiede pochissimi passaggi per essere raggiunto, rendendo quindi la gestione della memoria interna meno complicata rispetto al passato.

Sulla parte frontale troviamo una porta USB Type-C ad alta velocità con supporto al trasferimento veloce SuperSpeed (si parla di 10Gb al secondo) e una porta Type-A. Sul retro di PlayStation 5 invece abbiamo due porte USB, sempre Type-A con supporto a SuperSpeed, una porta dedicata alla connessione con cavo ethernet, l’uscita video tramite HDMI e la porta per l’alimentazione, la medesima già presente a bordo di PlayStation 3 e PlayStation 4.