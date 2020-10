Gears 5: una nuova campagna “next gen” è in arrivo a dicembre

Annunci

Nella giornata di ieri Microsoft ha pubblicato il trailer di lancio delle versioni next gen di Gears 5 per Xbox Series X e Series S.

Come già noto, l’update ottimizzerà il titolo abilitando i 60 fotogrammi al secondo nella campagna, e 120 fps nella modalità multiplayer. Sempre a partire dal 10 novembre, la campagna single player del gioco vedrà l’entrata in scena dell’attore Dave Batista come personaggio giocabile, con un nuovo set di animazioni dedicate che potranno sostituire il modello di Marcus Fenix.

Infine, la novità più importante riguarda l’arrivo di nuovi contenuti: The Coalition ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova campagna single player intitolata “Hivebusters” e sarà incentrata sul Team Scorpio, composto da Keegan, Lahni e Macche, fino ad oggi protagonisti della modalità multiplayer co-operativa, ma privi di un grande approfondimento narrativo all’interno della serie.

Lo sviluppatore si è limitato a confermare che si tratterà del primo contenuto realizzato tenendo in considerazione gli hardware di Xbox Series X e Series S. La durata si attesterà sulle 4/5 ore.

Non è stato confermato se si tratterà di un contenuto nuovo a pagamento, oppure di una campagna accessibile in maniera gratuita. Maggiori dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.