PlayStation 5: Apple TV+, Disney+ e Netflix saranno disponibili al lancio

Annunci

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog, Phil Rosenberg, Head of Global Partner Development and Relations di Sony, ha annunciato che al lancio di PlayStation 5 gli utenti potranno già contare sulla presenza di alcuni dei principali servizi streaming: Netflix, Disney+, Twitch, YouTube, Spotify e per la prima volta in assoluto anche Apple TV+.

A sorprendere è proprio l’arrivo del servizio streaming di Apple, che fino ad oggi era disponibile prevalentemente sui dispositivi della Mela, e alcuni third party come Fire TV Stick.

Sony conferma inoltre che l’applicazione di Apple TV+ sarà disponibile in maniera integrale sia su PlayStation 5 che PlayStation 4. L’accesso totale, che richiede comunque una sottoscrizione mensile iniziale, garantirà l’accesso a tutti gli show televisivi originali come Mythic Quest: Raven’s Banquet, Ted Lasso, e The Morning Show, ma i possessori dell’account iTunes avranno anche l’opportunità di acquistare o noleggiare film e serie disponibili in catalogo. Infine, saranno attivi anche i Premium Channel di Apple, ovvero una serie di canali streaming aggiuntivi che si appoggiano all’applicazione di Apple TV+ al costo di una sottoscrizione aggiuntiva per ciascuno.

Questi non saranno gli unici servizi ad arrivare sulla nuova PlayStation 5 di Sony: è previsto anche l’arrivo di Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, e Peacock. Fatta eccezione per l’app di Amazon però, è probabile che gli altri servizi siano una prerogativa del solo mercato americano per ora.

L’ultima conferma riguarda infine il telecomando ufficiale di PlayStation 5, acquistabile come accessorio separatamente, che avrà sul frontale anche i tasti dedicati per l’avvio rapido dii Netflix, YouTube, Spotify e Disney+.

Fonte: PlayStation Blog