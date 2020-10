Cyberpunk 2077 è stato posticipato ancora, svelata la nuova data

Annunci

Non c’è pace per Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 non sembra trovare pace, con lo sviluppo che a quanto pare richiederà ancora lavoro extra.

Contrariamente alla dichiarazione precedente, che parlava di un gioco entrato in fase Gold, CD Projekt Red ha rilasciato in queste ore una lettera rivolta ai giocatori in cui annuncia la decisione di aver posticipato nuovamente il gioco al 10 dicembre 2020, circa 21 giorni rispetto alla precedente data fissata per il 19 novembre 2020.

Il gioco quindi arriverà nella nuova data sempre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Le versioni console saranno comunque retrocompatibili su Xbox Series X e PlayStation 5, ma sono anche in cantiere delle versioni sviluppate appositamente per i nuovi hardware che arriveranno più avanti.