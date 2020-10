Su Nintendo Switch arrivano i giochi in Cloud: Control è disponibile da oggi

Annunci

Control: Ultimate Edition è disponibile da oggi su Nintendo Switch in versione Cloud

Durante un Direct a sorpresa tenuto oggi pomeriggio da Nintendo, è stato confermato l’arrivo in occidente dei primi giochi in Cloud gaming sulla console ibrida Switch.

A partire da oggi è disponibile Control: Ultimate Edition in versione Cloud, e proporrà gli stessi contenuti presenti nella versione PC, con tutte le espansioni e il supporto al Ray Tracing.

Control Ultimate Edition – Cloud Version è l’esperienza completa di Control, incluso il gioco base originale, entrambe le espansioni e tutte le modalità di gioco aggiuntive. Dispone anche di una modalità “Qualità aumentata” a 30fps con ray-tracing attivato o “Prestazioni aumentate” a 60fps con ray-tracing disattivato, così come la tanto amata transizione senza interruzioni tra TV e modalità portatile. Grazie ai tempi di caricamento veloci e alla sincronizzazione salvataggi via cloud, è possibile godersi Control istantaneamente e facilmente ovunque ci sia una connessione Internet stabile.

Il gioco è disponibile al costo di 39,99 Euro, con la possibilità di giocare una versione dimostrativa che permetterà anche di scoprire se la propria connessione internet offre una solida esperienza di gioco.

Control non sarà l’unico titolo a godere di una release in Cloud. Anche iO Interactive ha annunciato che porterà prossimamente sulla console di Nintendo il suo nuovo Hitman 3, ma non sono state specificate date di uscita e prezzi al momento.