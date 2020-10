PlayStation 5: il trailer di lancio

Annunci

PlayStation 5 sarà disponibile a breve e la campagna marketing della console inizia quindi ad intensificarsi.

Se in questi giorni la stampa italiana ha finalmente avuto l’opportunità di mettere le mani sulla nuova console per i primi test, adesso Sony ha pubblicato anche il trailer di lancio che si avvale del suo testimonial principale per la comunicazione agli utenti, il rapper e produttore americano Travis Scott.

Scott era già stato al centro di uno spot televisivo, ma in questa occasione il rapper si è prestato come voce narrante nel nuovo trailer ufficiale, che si concentra sul motto “Play Has No Limits”.

PlayStation 5 sarà disponibile dal 12 novembre negli Stati Uniti, Canada, Messico, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e Nord Corea; in tutto il resto del mondo invece arriverà il 19 novembre 2020.

Le due versioni della console saranno disponibili nei seguenti prezzi: