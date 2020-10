Resident Evil 3 è in arrivo su Nintendo Switch? Spunta la versione Cloud

Annunci

Resident Evil 3 sarebbe in arrivo su Nintendo Switch

Con i porting in Cloud definitivamente sdoganati nella giornata di ieri da Nintendo per Switch, grazie all’annuncio di Hitman 3 e Control: Ultimate Edition, pare che un terzo titolo sia in arrivo sulla console ibrida.

Nelle scorse ore è infatti apparsa sul sito di Control: Ultimate Edition anche la key art di Resident Evil 3: Cloud Version, a suggerire lo sviluppo di una versione in streaming del gioco per Nintendo Switch.

Al momento CAPCOM non ha annunciato nulla, e la foto è stata prontamente rimossa, tuttavia è stata possibile reperirla.

L’ arrivo del gioco su Nintendo Switch era stato già suggerito durante lo scorso maggio, con alcuni riferimenti nella demo di Resident Evil 3 che menzionavano Nintendo Switch tra le righe del codice.

A quel tempo l’analista Daniel “ZhugeEX” Ahmad, rivelò che CAPCOM stava considerando l’idea di portare il gioco su Nintendo Switch in una versione Cloud, in maniera simile a quanto fatto con Resident Evil 7 in Giappone.