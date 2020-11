Annunciata l’uscita di The Nioh Collection per PS5

Annunci

The Nioh Collection è in arrivo su PlayStation 5

Sony Interactive Entertainment e Team Ninja hanno annunciato ufficialmente l’arrivo di “The Nioh Collection“, una raccolta in uscita su PlayStation 5 il 5 febbraio che comprende Nioh 1 e Nioh 2, completi con tutti i relativi DLC pubblicati in questi anni.

Ecco le varie edizioni che saranno disponibili a febbraio:

Nioh 2 – The Complete Edition (disponibile su PlayStation 4)

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (disponibile su PlayStation 5)

Nioh Remastered – The Complete Edition (disponibile su PlayStation 5)

The Nioh Collection (disponibile su PlayStation 5)

Nioh 2 – The Complete Edition

Nioh 2 – The Complete Edition includerà la storia completa di Nioh 2, compresi i tre DLC, e sarà disponibile su PlayStation 4. I giocatori che hanno acquistato la console PlayStation 5 potranno godersi l’avventura completa di Nioh 2 con Nioh 2 Remastered – The Complete Edition, oltre a una versione rimasterizzata del primo capitolo della serie: Nioh Remastered – The Complete Edition. E se bramate l’accesso a tutti i contenuti della saga, abbiamo il titolo che fa per voi. Preparatevi a rivivere la serie completa con tutti i DLC dei due capitoli in The Nioh Collection per PlayStation 5. Ogni titolo disponibile su PlayStation 5 supporterà la risoluzione 4K e offrirà una grafica sbalorditiva, combattimenti frenetici grazie a un gameplay con frame 120 fps**, tempi di caricamento ultrarapidi e la possibilità di trasferire i dati dalla PS4 per riprendere l’avventura da dove l’avevate interrotta.

I giocatori che possiedono Nioh 2 – The Complete Edition su PS4 potranno passare a Nioh 2 Remastered – The Complete Edition su PS5 senza costi aggiuntivi.