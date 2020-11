Demon’s Souls è disponibile da oggi: ecco il trailer di lancio!

Ricreato completamente a partire da zero e perfezionato sapientemente, questo remake presenta il mondo spaventoso di un’oscura e nebbiosa terra fantasy a una nuova generazione di gamer. Chi ha già affrontato in passato le sue peripezie, può sfidare ancora una volta l’oscurità con una grafica di qualità eccezionale e prestazioni incredibili.

Per conquistare il potere, il 12° Re di Boletaria, Re Allant, adoperò le antiche Arti delle anime, risvegliando un demone risalente all’alba dei tempi: l’Antico.

Con la rievocazione dell’Antico, una nebbia incolore calò sulla terra, scatenando creature da incubo che bramavano anime umane. Coloro ai quali veniva strappata l’anima impazzivano: rimaneva loro soltanto il desiderio di attaccare le persone sane rimaste.

Oggi Boletaria è isolata dal mondo esterno e i cavalieri che osano inoltrarsi nella nebbia profonda per liberare la terra dalla sua piaga scompaiono per sempre. Nei panni di un guerriero solitario che ha affrontato la terribile nebbia, devi intraprendere sfide difficilissime per ottenere il titolo di “Uccisore di demoni” e far tornare l’Antico al suo torpore.