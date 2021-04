Edge of Eternity arriverà in autunno su Xbox Series X e PlayStation 5, dal day one su Game Pass

Annunci

Edge of Eternity ha una finestra di lancio’ ed è confermato anche su Game Pass

Edge of Eternity, il JRPG sviluppato da Midgar Studio, in lavorazione da oltre 8 anni, ha finalmente una data di lancio ufficiale per PC, l’8 giugno 2021 su Steam.

Il gioco è stato fino ad oggi early access e pare che lo sviluppatore abbia finalmente ultimato le battute finali del gioco, aggiungendo altre 20 ore di gameplay a quello che sarà il prodotto finito.

In aggiunta alla versione PC, il team di sviluppo ha comunicato che il gioco arriverà in autunno anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, in aggiunta alle già annunciate versioni per PS4 e Xbox One, previste nello stesso periodo di uscita. Ma le novità non si esauriscono qui perché Edge of Eternity sarà disponibile dal day one nel catalogo per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Edge of Eternity è stato al centro di una campagna Kickstarter di grande successo, che ha permesso a Midgar Studio di poter coinvolgere nel suo JRPG un grande compositore come Yasunori Mitsuda, noto per le colonne sonore di Chrono Trigger e Xenoblade Chronicles.