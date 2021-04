Gundam Breaker 4, Dragon Ball Z: Kakarot e altri titoli Bandai sarebbero in arrivo su Nintendo Switch

Grazie ad un nuovo e massiccio leak emerso online diffuso da LeakyPandy, noto per aver anticipato in passato alcune news sul mondo dei videogiochi, afferma di essere in possesso di diverse informazioni sui piani di Bandai Namco per Nintendo Switch.

La società sarebbe al lavoro su diversi porting, anche di alcuni titoli non ancora usciti ufficialmente sul mercato e si menziona un nuovo Gundam Breaker (privo di numero), i Dark Souls (forse il secondo e il terzo), Tales of Destiny e il nuovo Tales od Arise.

Tra i porting in sviluppo ci sarebbe poi Dragon Ball Z: Kakarot, di cui si era già rumoreggiato l’arrivo dopo la pubblicazione del trailer del terzo DLC contenente il logo di Switch. A quel tempo Bandai smentì la notizia definendolo un semplice errore in fase di montaggio del trailer.

What we gathered so far that could be annouced (confirmed comming, not sure announced during next batch, will update):



DBZ Kakarot Switch SKU

Tales of Destiny PC/PS4/XBO/NS

Tales of Arise @ XBGP

Dark Souls expanding further into NS/Stadia

Gundam Breaker 4 PC/PS5/XBSX https://t.co/ML1JUJoikf