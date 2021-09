PlayStation Showcase: annunciato il remake di Star Wars: Knights of The Old Republic

Aspyr, LucasFilm e Sony hanno presentato ufficialmente il remake del leggendario Star Wars: Knights of The Old Republic, gioco di ruolo sviluppato da BioWare nel 2003.

Il gioco è stato presentato con un breve teaser trailer che conferma l’esclusiva temporale del gioco su PlayStation 5 al lancio e poi su PC.

L’apice della narrativa di Star Wars Legends, Star Wars: Knights of the Old Republic è ambientato 4.000 anni prima degli eventi della prima trilogia e introduce una nuova storia con nuovi eroi e cattivi in uno scontro epico per decidere il destino della galassia. La squadra di Aspyr e Sony Interactive Entertainment hanno unito le forze con Lucasfilms Games per portarvi il remake di una classica avventura di Star Wars. Stiamo ricostruendo uno dei più grandi giochi di ruolo di tutti i tempi per la nuova generazione con tecnologie, funzionalità e grafiche moderne, mantenendo allo stesso tempo l’integrità della storia e dei personaggi che abbiamo sempre amato.

Ecco quanto dichiarato sul PlayStation Blog:

Con Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake, speriamo di dare ai nuovi arrivati della serie e ai fan di lunga data un’esperienza che può rivaleggiare con le migliori uscite moderne. Lo stiamo ricostruendo da zero con le tecnologie più recenti per ripetere il livello d’innovazione stabilito dall’originale, preservando allo stesso tempo la sua tanto amata storia.

Aspyr ha riunito le persone più capaci dell’industria per creare Star Wars: Knights of the Old Republic – Remake: veterani che hanno lavorato su grandissimi giochi di ruolo, oltre ad alcuni membri del team di sviluppo originale di Knights of the Old Republic. La loro conoscenza e passione per questi personaggi, per la trama e questo mondo non ha pari. E chi sono Aspyr, di preciso? Forse ci conoscete per essere lo studio che ha portato diversi titoli Star Wars su sistemi moderni, tra cui Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Star Wars: Episode I – Racer, Star Wars: Republic Commando e sì, l’originale Star Wars: Knights of the Old Republic!