PlayStation Showcase: Forspoken si mostra in un nuovo trailer con una finestra di lancio

Annunci

Ecco il nuovo trailer di Forspoken

In occasione del PlayStation Showcase è stato presentato da Square Enix un nuovo trailer di Forspoken, action open world realizzato da Luminous Production.

La protagonista del gioco è Frey Holland, interpretata da Ella Balinskae e il trailer cerca di svelarci in che modo sia finita all’interno di questo mondo fantasy, denominato Athia.

Frey è una ragazza senza direzione, grintosa e scaltra che ha tenuto duro nonostante la sua infanzia difficile a New York. E la sua vita non è diventata più semplice ora che sta per compiere 21 anni. Le cose prendono una piega inaspettata quando viene magicamente trasportata ad Athia, una terra dove le fantasie e gli incubi sono fin troppo reali.

Sono stati inoltre annunciati altri ingressi nel cast:

Jonathan Cake interpreta il compagno di Frey, “Cuff”. Cuff è un bracciale magico e senziente dalle origini sconosciute che aiuta Frey a muoversi nelle vaste terre di Athia.

Janina Gavankar interpreta Tanta Sila, la Tanta più forte e formidabile in tutta Athia. Anche se una volta proteggeva Athia con le sue eccellenti abilità in battaglia, Tanta Sila oggi è una despota dittatoriale affamata di potere.

Keala Settle interpreta Johedy, la cocciuta archivista che guida Frey durante il suo viaggio su Athia.

Monica Barbaro interpreta Auden, una ragazza gentile e di ampie vedute che mette sempre i bisogni degli altri davanti ai propri. Non ci mette molto ad accogliere Frey ad Athia, e crede in Frey più di quanto lei creda in sé stessa.

L’uscita di Forspoken è confermata per la primavera 2022 su PlayStation 5.