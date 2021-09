Final Fantasy IV ritorna in versione Pixel Remaster su Steam e mobile

Annunci

Final Fantasy IV ritorna con una pixel remaster su Steam e dispositivi mobile

FINAL FANTAS IV è disponibile in tutto il mondo su Steam e dispositivi mobile nella nuova revisione denominata Pixel Remaster, una compilation prodotta da Square Enix che punta a rivitalizzare i capitoli storici di Final Fantasy in 2D, con grafica e audio pixel remaster aggiornati.

La storia segue Cecil, un cavaliere oscuro e capitano delle Ali Rosse, che decide di combattere contro il tirannico Regno di Baron con i suoi fidati amici al suo fianco, per poi unire le forze con Kain il dragone, Rosa la maga bianca, Rydia l’evocatrice e molti altri abili alleati. FINAL FANTASY IV ha stabilito lo standard per i giochi di ruolo con il suo variegato cast di personaggi, la trama profonda e il sistema Active Time Battle (ATB) in tempo reale, in cui il tempo scorre anche durante la battaglia, dando ai giocatori un emozionante senso di pericolo incombente. Quest’ultima versione di FINAL FANTASY IV dà vita alla versione originale con miglioramenti e aggiornamenti, tra cui:

Grafica pixel 2D aggiornata e ridisegnata per hardware moderni, con iconici design pixel dei personaggi di FINAL FANTASY creati dall’artista originale e dall’attuale collaboratore, Kazuko Shibuya

Colonne sonore splendidamente riarrangiate, supervisionate dal compositore originale, Nobuo Uematsu

Gameplay migliorato, inclusi controller e controlli touch aggiornati, interfaccia utente modernizzata, opzioni di battaglia automatica e altro ancora

Miglioramenti della qualità della vita, inclusi extra supplementari come il bestiario, la galleria di illustrazioni, il lettore musicale e la possibilità di salvare in qualsiasi momento

Coloro che acquisteranno FINAL FANTASY IV su Steam entro il 23 settembre riceveranno bonus per l’acquisto anticipato, inclusi tre brani musicali appositamente riarrangiati, due sfondi e uno sconto del 20%. Queste tracce speciali passano dalle iconiche versioni originali ai nuovi arrangiamenti e includono:

The Red Wings (Timelapse Remix)

Tema principale FINAL FANTASY IV (Timelapse Remix)

Battle 2 (Timelapse Remix)