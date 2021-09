Death Stranding: Director’s Cut – rilasciato il trailer finale montato da Hideo Kojima

Kojima Production ha pubblicato finalmente il trailer finale di Death Stranding: Director’s Cut, questa volta montato direttamente da Hideo Kojima in persona per dargli il consueto taglio cinematografico.

Questa nuova versione esordirà il 24 settembre in esclusiva per PlayStation 5 e non si tratterà di una semplice remaster in alta definizione, ma di una revisione totale alle meccaniche del gioco originali che rispondono anche a certe lacune presenti nel titolo originale. Queste revisioni strutturali al gameplay sono accompagnate anche da nutrite novità dal punto di vista contenutistico, a cui si affiancano anche nuove missioni storia ambientate dopo l’epilogo originale.

Ecco quanto rivelato su PlayStation Blog:

Per cominciare, i contenuti che stiamo introducendo in Death Stranding Director’s Cut sono stati tutti realizzati e sviluppati da zero, dopo il lancio della versione originale di Death Stranding. Per tutto, come nel caso dell’area di tiro, delle missioni aggiuntive e della nuovissima modalità di corse sul circuito di Fragile, l’obiettivo era quello di introdurre contenuti inediti che avrebbero ampliato ulteriormente il mondo di Death Stranding, migliorando al contempo l’esperienza di gioco principale.

I nuovi contenuti non sono stati semplicemente aggiunti, ma accuratamente integrati all’interno dell’esperienza di gioco principale e sarà possibile accedervi esplorando durante il gioco. La maggior parte di questi nuovi contenuti è abbastanza facile da trovare, anche se in alcuni casi ci vorrà più tempo. Sebbene al momento io non possa entrare troppo nei dettagli riguardanti le nuove missioni e l’espansione della trama, posso dirvi che nell’ultimo trailer sono stati inseriti alcuni indizi su ciò che potrete aspettarvi. Nelle prossime settimane condivideremo altre novità con voi, ma posso già confermare che tutti i contenuti di Half-Life e Cyberpunk 2077 introdotti nella versione per PC di Death Stranding saranno disponibili anche in Death Stranding Director’s Cut.