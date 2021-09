Alan Wake Remastered è ufficiale, in arrivo su console e PC!

Annunci

Remedy annuncia ufficialmente il ritorno di Alan Wake!

Dopo i leak degli ultimi giorni Remedy ed Epic Games Publishing hanno deciso di annunciare ufficialmente Alan Wake: Remastered, una riedizione in alta definizione del gioco originariamente pubblicato in esclusiva su Xbox 360 e PC.

Il titolo tornerà su Playstation 4, Xbox One, PlayStation 5, PC (esclusiva Epic Games Store) e Xbox Series X/S con una nuova veste grafica che sfrutta tecnologie di nuova generazione per i modelli poligonali dei personaggi e gli scenari, e con ovviamente il supporto al 4K sulle piattaforme di nuova generazione. Il titolo inoltre comprenderà tutti i contenuti a pagamento usciti in precedenza, quali The Signal e The Writer. Sembra invece mancare all’appello American Nightmare, sequel/spin-off pubblicato in esclusiva per Xbox 360 come Live Arcade.

Remedy non si è sbottonata molto sui dettagli, limitandosi a confermare solo le piattaforme e una finestra di lancio prevista per questo autunno. Il primo gameplay del gioco verrà presentato prossimamente.