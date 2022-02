Cybperunk 2077: le versioni next gen arriveranno oggi. Il gioco è “ottimizzato” per Xbox Series X

Annunci

Le versioni next gen di Cybperunk 2077 arriveranno oggi?

A quanto pare oggi 15 gennaio sarà la data di debutto delle versioni next gen di Cyberpunk 2077. Alle ore 16:00 è infatti previsto un nuovo evento live streaming organizzato da CD Projekt Red, ma nel frattempo ci sono già dei movimenti nell’ambito Xbox.

Come possiamo confermarvi anche noi in questo momento, Cyberpunk 2077 è stato già spostato nella raccolta dei giochi che hanno ricevuto l’aggiornamento con le ottimizzazioni per Series X e Series S, con tanto di logo nell’artwork. Al momento però si tratta semplicemente di uno spostamento lato server, perché la patch non è ancora stata pubblicata ufficialmente, dunque anche se la dicitura riporta l’ottimizzazione, il titolo viene riprodotto ancora in retrocompatibilità.

E’ molto probabile che durante l’evento streaming fissato per oggi alle 16:00 lo sviluppatore polacco illustrerà finalmente il lungo lavoro svolto dallo studio negli ultimi mesi per rilanciare il gioco.

So, choom, how 'bout a date? We'll talk things, y'know. You're in? Preem! Let's meet tomorrow, Feb 15th, at 4PM CET, at the usual place: https://t.co/y8iUIM0gBv. See you there! pic.twitter.com/VRXpeA21ME — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 14, 2022