Pillole Indie #35: Cotton Fantasy

Cotton Fantasy: un viaggio in un mondo magico governato da streghe e fate. Sviluppato dalla ININ Games, casa che ha dato luce a titoli come Taito Milestones e ad altri titoli Cotton. Celebrando i 30 anni il franchise in questione ha vissuto un bell’anniversario aggiornando il catalogo con i suoi classici, tra i quali questo.

Il titolo in questione sembra totalmente nuovo, poiché prende le idee dal passato della serie e le riunisce in un’esperienza dinamica e veloce. Cotton Fantasy si basa principalmente su una visuale 2D, con alcuni segmenti in 3D. Il gameplay si baserà tutto sulla varietà. Già dal menu principale avremo la possibilità di scegliere tra sei diversi personaggi, potendone aggiungere altri successivamente, tra cui la protagonista della storia Cotton. Non solo i vari alter ego cambieranno i tipi di proiettili, ma anche le varie capacità, come: la conversione di ristalli ottenibili vincendo gli avversari oppure cambiare il numero del punteggio ottenibile.

In breve ogni personaggio crea un’esperienza di combattimento diversa cambiando il modo di finire la campagna principale ogni volta. La trama di gioco ci viene presentata nel regno della fantasia, ma, dove tutto è tranquillo, accade un misterioso problema: i dolci gustosi chiamati “willows” scompaiono nel nulla ed è compito di Cotton e della sua fidata fata Silk, anche se il loro rapporto non è dei migliori, recuperare queste prelibate caramelle. La trama fa riferimento ai capitoli precedenti dato che la stessa protagonista è determinata a non cadere nei tranelli della compagna di avventure.

Tornando al gameplay Cotton Fantasy è uno sparatutto a scorrimento laterale avvincente che farà tornare indietro nel tempo il giocatore portandolo a titoli spaziali retrò (chiamati shmup). Lo scopo principale sarà quello di sconfiggere i vari nemici che si trovano nei vari livelli fino ad affrontare il boss di quella zona. Acquisiremo così anche punteggi e potenziamenti che ci spingeranno a fare sempre di meglio ogni volta che ricominceremo. Dopo il primo livello ci sarà data la possibilità di scegliere quello da affrontare dopo, quindi non si deve seguire un percorso lineale ogni volta che si ripete il tutto. Ci saranno però alcuni livelli che sono saranno a scorrimento come i principali, in questi difatti avremo una visuale non più laterale ma in terza persona, il nostro compitò sarà quello di guadagnare il punteggio più alto possibile raccogliendo i vari oggetti trovati sulla strada.

I controlli sono semplici ed è molto facile prendere dimestichezza. Sia il movimento che lo sparo sono incredibilmente comodi. Il tutorial e facile e veloce, in meno di un minuto saremo in grado di intraprendere la nostra avventura, una voce che è sempre possibile consultare per chi avesse bisogno di un promemoria. Un potere utilizzabile sono gli incantesimi, diversi per ogni personaggio, ci daranno una grande mano nel liberarci la strada; questo è ottenibile raccogliendo i cristalli lasciati cadere dagli avversari.

Una sola corsa del gioco ci chiederà poco tempo, circa un’ora, possibile completarlo quindi in una sola sessione di gioco. L’unica varietà che permette Cotton Fantasy è quella di cambiare la strega e ricominciare tutto da zero. Se si trova il titolo facile ci saranno due difficoltà aggiuntive, ma se risultasse troppo complicato ci viene offerta la possibilità di ripartire dall’ultimo punto infinite volte. Oltre alla campagna principale sarà possibile giocare i livelli in qualsiasi momento lo si preferisca, che vengono sbloccati tramite il loro superamento durante la storia principale.

La localizzazione audio è in giapponese mentre quella testuale è possibile selezionare l’italiano, con però alcuni problemi di trascrittura che però non creano difficoltà nella comprensione del testo. Le colonne sonore sono degne di uno sparatutto in due dimensioni, rendendolo più veloce e avvincente.

In Sintesi Cotton Fantasy è un arcade sparatutto che riprende i vecchi titoli in un viaggio tra vari livelli e nemici per portando al miglioramento del proprio punteggio e delle abilità. I livelli della campagna principale sono pochi creando poca rigiocabilità ma che viene aiutata dalla varietà di personaggi. Voto: 7.5

✓ Pro:

Controlli eccezionali

Varietà di personaggi

Ripresi i vecchi titoli

✘ Contro:

Poca longevità nella campagna

La grafica può diventare molto caotica

