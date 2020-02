Kim Rossi Stuart protagonista del nuovo appuntamento MovieMag su Rai Movie

Kim Rossi Stuart intervistato da MovieMag, in onda su Rai Movie mercoledì 12 febbraio alle 23 e nella programmazione notturna di Rai1. E ancora Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino e un ricordo di Federico Fellini nelle parole dei premi Oscar Ferretti e Lo Schiavo.

Un noir, un’avventura per famiglie e la versione cinematografica di un telefilm dei primi anni ottanta sono i film che vi proponiamo questa settimana. Il lago delle oche selvatiche, di Yi Nan Diao, ci porta nella Cina di oggi, colorata e notturna, dove un gangster e una prostituta giocano un’ultima partita con il loro destino; Sonic, il porcospino protagonista del celebre videogame omonimo, in questa versione cinematografica deve fronteggiare uno scienziato pazzo, il Dottor Robotnik interpretato da Jim Carrey; un’isola da sogno, dove tutto è possibile, è Fantasy Islands di Jeff Wadlow, che prende le atmosfere e l’idea del telefilm Fantasilandia trasformandola in qualcosa di molto sinistro.

Le sale questa settimana ospitano anche alcuni dei film appena premiati con gli Oscar, dal coreano Parasite diretto da Bong Joon-ho al Joker interpretato da Joaquin Phoenix. Nel notiziario realizzato in collaborazione con Anica, abbiamo chiesto a Leandro Pesci dell’Associazione degli Esercenti (ANEC) quanto l’Oscar sia in grado di dare una seconda opportunità a film poco visti. Premio che, lo scopriamo con Alberto Farina nel See You Next Wednesday di questa settimana, è stato raccontato dal cinema stesso, a volte in modo ironico, altre più drammaticamente, in tanti film che hanno ricreato la celebre serata degli Oscar.

Ma questa è la settimana di San Valentino ed esce Gli anni più belli di Gabriele Muccino, la storia d’amore e di amicizia tra i personaggi interpretati da Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino e Claudia Santamaria. Abbiamo parlato del film con gli interpreti e Federico Pontiggia ne ha approfondito i temi con Kim Rossi Stuart, che nella pellicola interpreta un insegnante idealista e sempre leale. “Gli anni più belli sono sempre quelli presenti” ha dichiarato l’attore, rammaricandosi però nel constatare che “le nuove generazioni spesso non sanno chi siano i grandi maestri”, ricordando Ettore Scola, regista di C’eravamo tanto amati al quale si ispira il film di Muccino.

E anche questa settimana MovieMag celebra Federico Fellini con un duplice appuntamento: i premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo ci accompagnano alla scoperta della mostra Felliniana, Ferretti sogna Fellini, a Cinecittà mentre dalle teche Rai vi proponiamo un’intervista nel quale il regista riminese ci racconta cosa significhi per lui il cinema.

Concludono la puntata gli auspici per gli innamorati nel Cineoroscopo di Simon and the Stars.