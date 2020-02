Lock & Stock, film studio Ghibli: ecco i film in arrivo su Netflix a marzo

Anche per il mese di marzo 2020 Netflix non lascia i suoi utenti a bocca asciutta dal punto di vista del cinema, infatti nel corso del mese sono previsti altri titoli di produzioni dello Studio Ghibli, elenco che é cominciato già a febbraio fino a completarsi del tutto. Ma ecco di seguito i principali titoli di film in arrivo.

Dal 1° febbraio 2020 Netflix ha messo in catalogo alcuni film dello Studio Ghibli, e prosegue a farlo anche a marzo. I titoli di questo mese sono:

Nausicaä della Valle del vento (1984);

Princess Mononoke (1997);

I miei vicini Yamada (1999);

La città incantata (2001);

La ricompensa del gatto (2002);

Arrietty – Il mondo segreto sotto il pavimento (2010);

La storia della Principessa Splendente (2013).

Lock & Stock – Pazzi scatenati – 1 marzo 2020

Su Netflix all’inizio del mese arriva Lock & Stock – Pazzi scatenati, il primo film di Guy Ritchie.

Spenser Confidential – 6 marzo 2020

Film Netflix diretto da Peter Berg. Spender Confidential è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2013 Wonderland scritto da Ace Atkins, a sua volta basato sul personaggio creato da Robert B. Parker e protagonista di vari romanzi polizieschi. Nel cast, oltre al protagonista Mark Wahlberg, Alan Arkin e il cantante Post Malone.

Lost girls – 13 marzo 2020

Da segnalare a marzo Lost girls, diretto da Liz Garbus e adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Robert Kolker. Mari Gilbert guida le forze dell’ordine alla ricerca della figlia scomparsa e, nel frattempo, fa luce su un’ondata di omicidi irrisolti di giovani lavoratrici del sesso, sulle isole barriera di South Shore di Long Island commessi dal serial killer di Long Island.

Ultras – 20 marzo 2020

Arriva il 20 marzo 2020 su Netflix l’atteso film di Francesco Lettieri: Ultras. Il regista noto per aver girato i video di Liberato, racconterà la storia del gruppo ”Apache” appartenente al tifo organizzato del Napoli.

Per le ulteriori uscite di cinema ma anche serie tv vi invitiamo a cliccare questo link per il catalogo aggiornato periodicamente.