“Romanzo Italiano”, viaggio in Basilicata per conoscere Imma Tataranni

Sabato 4 aprile alle 18.00 su Rai3 terzo appuntamento con “Romanzo Italiano”, format originale di Camilla Baresani e Paolo Giaccio, prodotto da Gloria Giorgianni per Anele, in cui la giornalista Annalena Benini, attraverso un viaggio nelle regioni italiane, raccoglie le storie di alcuni dei più interessanti e apprezzati autori della letteratura italiana contemporanea per esplorare quanto il territorio in cui vivono o hanno vissuto sia stato significativo nella costruzione della loro identità di scrittori e di persone.

Nella terza puntata, in Basilicata, a Matera, Capitale europea della cultura 2019, Annalena incontra Mariolina Venezia, Premio Campiellocon“Mille anni che sto qui” e creatrice del personaggio di Imma Tataranni, protagonista di quattro suoi romanzi nonché della serie tv di grande successo “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”.

A Potenza Annalena raggiunge Gaetano Cappelli, penna caustica e irriverente, collezionista di quadri, di cappelli e sopraffino bar tender, che le prepara personalmente un cocktail speciale, amato anche da scrittori come Dorothy Parker e Ian Fleming; insieme passeggiano anche nel centro della città, che lo scrittore definisce “bella e infelice”.

Da Potenza Annalena raggiunge Aliano, il paese in cui vive Franco Arminio che qui organizza, insieme ai figli, il Festival “La Luna e i Calanchi”; lui stesso ama definirsi poeta e “paesologo”, per il suo amore nel riportare in versi la geografia e l’anima delle terre che percorre.

Un paesaggio lunare e disarmante, la bellezza mozzafiato della natura più selvatica e incontaminata, la poesia di Arminio che racconta la vita e la morte, questa la cornice che chiude una puntata dagli splendidi scenari e dai racconti indimenticabili.

Di regione in regione, di scrittore in scrittore, “Romanzo italiano” porta gli spettatori in un viaggio geografico e simbolico nella letteratura italiana contemporanea ma anche nella bellezza e nella ricchezza del Paese Italia, dei suoi luoghi meno conosciuti e dei suoi panorami inaspettati, raccontati attraverso lo sguardo di chi, da quei luoghi, ha tratto la propria ispirazione letteraria. “Romanzo Italiano”.

Da un’idea di Camilla Baresani e Paolo Giaccio, prodotto da Gloria Giorgianni, condotto da Annalena Benini, scritto da Cosimo Calamini, Fabrizio Marini, Camilla Baresani e con Annalena Benini, consulenza di Filippo La Porta.

Diretto da Claudio Di Biagio, Marta Savina e Maria Tilli. Una produzione Anele in collaborazione con Rai3 e in collaborazione con Fondazione CON IL SUD. Distribuzione internazionale RaiCom.