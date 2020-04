The good Witch, tutte le stagioni della serie su Rai Premium

Parte domenica 5 aprile su Rai Premium, per la prima volta in prima serata e con un doppio episodio, la serie tv comedy-fantasy “The Good Witch”.

La serie racconta le vicende di Cassie Nightingale, interpretata da Catherine Bell, una strega “buona” che vive a Middleton con la figlia adolescente Grace.

La giovane donna, rimasta vedova, si è appena trasferita in una piccola città di provincia in una casa che si dice sia infestata da strani spiriti.

Lei e la figlia, acquistata la vecchia casa abbandonata che tutti chiamano “La casa grigia”, la trasformano in un Bed & Breakfast, che diventa ben presto un luogo in cui fiducia reciproca e positività crescono e si diffondono in tutto il paese.

Ma non tutte le ciambelle riescono col buco: i nuovi vicini di casa, il dottor Sam e il figlio Nick, non amano le due donne, percepiscono qualcosa di strano.

Con loro servirà un supplemento di simpatia e gentilezza…