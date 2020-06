“Ogni cosa è illuminata”, Camila Raznovich su Rai tre per raccontare il futuro del pianeta

Annunci

Camila Raznovich torna in diretta nel prime time di Rai3 con la terza stagione di “Ogni cosa è illuminata“.

Da giovedì 11 giugno alle 21.20, quattro appuntamenti settimanali nei quali si proverà a “illuminare” un futuro che, negli ultimi mesi, si è dimostrato più che mai imprevedibile.

Alla luce dei cambiamenti epocali che la pandemia ha innescato, Camila Raznovich, insieme a prestigiosi ospiti, ragionerà sui grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana.

Nella prima puntata saranno in connessione l’archistar Stefano Boeri e l’imprenditore Brunello Cucinelli. Il tema che li accomuna è la passione per i borghi: centro della vita familiare, imprenditoriale e spirituale del re del cashmere che ha ridato vita al borgo medievale di Solomeo, ma anche luogo fondamentale del nostro futuro abitativo secondo le previsioni che l’architetto milanese ha lanciato durante il recente periodo di lockdown.

Insieme a loro, prenderà parte al confronto anche Franco Arminio, poeta, scrittore e paesologo, da più di vent’anni impegnato nella salvaguardia e valorizzazione dei piccoli comuni italiani.

Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi moderne, la XXXII edizione dei Giochi è stata rimandata di un anno a causa della pandemia, costringendo atleti, organizzatori e tutte le migliaia di persone coinvolte a modificare radicalmente i loro piani futuri.

In studio a raccontare questo cambio di rotta ci saranno il campione di Salto in alto Gianmarco Tamberi e Marco Balich, ideatore e regista delle grandi cerimonie inaugurali.

Siamo in piena Fase 3 e (quasi) tutto il mondo è proiettato verso il “post-covid” dal punto di vista politico, economico, sociale e culturale. Ma come si esce da un evento unico, globale e drammatico come una pandemia?

Ad affrontare il tema saranno ospiti Jared Diamond antropologo di fama internazionale, noto a livello mondiale per il saggio Armi, acciaio e malattie (1997) vincitore del Premio Pulitzer, il filosofo ed evoluzionista italiano Telmo Pievani e l’antropologo e divulgatore scientifico Marino Niola.

Tra le novità della terza edizione di di Ogni cosa è illuminata c’è la presenza di Stefano Fresi, in rappresentanza del mondo dell’arte e dello spettacolo ancora bloccato dalle norme anticontagio, che racconterà in modo ironico la “Quarantena dell’attore”.