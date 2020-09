Primo Appuntamento, Flavio Montrucchio torna su Real Time nel game show per le coppie

Annunci

Flavio Montrucchio torna su Real time per riaccendere la passione nel ristorante più romantico della tv: dopo la pausa estiva, tornano le cene inedite di “Primo Appuntamento”, da martedì 1° settembre alle 21:20 sul canale 31.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Torna un ciclo di 5 nuove puntate del dating show che fa battere i cuori solitari di tutta Italia, regalando grandi emozioni e momenti indimenticabili e che quest’anno ha raggiunto picchi di oltre 700.000 telespettatori.

Grazie alla simpatia e alla verve di Flavio, i nuovi aspiranti innamorati saranno messi a loro agio tra candele, luci soffuse, un aperitivo e del buon cibo… chissà se lasceranno entrare l’amore nelle proprie esistenze? Scopriamolo in questo freschissimo “finale di stagione” in onda su Real Time!

“Primo Appuntamento 4” (21 episodi da 60’) è realizzato da Stand by me per Discovery Italia. Tutte le puntate inedite della serie sono disponibili su Dplay Plus e successivamente alla messa in onda su Real Time, anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).