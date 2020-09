Festival del cinema di Venezia, su Prime Video una selezione di film da scoprire

MY SON, MY SON WHAT HAVE YE DONE (2009) –Werner Herzog torna alla Mostra nel 2009 con un film complesso (prodotto, tra gli altri, da David Lynch) di cui firma anche la sceneggiatura, ispirata a vicende reali. Brad Macallam, giovane promessa del teatro con una passione per l’Elettra di Sofocle, ha commesso un matricidio e si è barricato in casa con degli ostaggi. Un detective indaga sulle ragioni del gesto di follia interrogando, fra gli altri, la fidanzata e l’insegnante di recitazione.