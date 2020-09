Dirt 5 posticipato a novembre 2020

Annunci

Dirt 5 slitta a novembre 2020

Codemasters ha deciso di posticipare al 6 novembre 2020 l’uscita di Dirt 5, precedentemente previsto per il mese di ottobre. La release resta confermata per tutte le piattaforme già annunciate: PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X e PC.

Frank Sagnier, CEO di Codemasters, ha rilasciato una dichiarazione stampa:

“DIRT 5 ha ricevuto molti consensi dalla critica, aggiudicandosi il Best Racing Game Award alla gamescom 2020. La data di lancio rivista ci permetterà di lavorare sull’uscita su console di nuova generazione in tempo per le festività natalizie”.

Le versioni Xbox Series X e PlayStation 5 arriveranno entro la fine dell’anno. Una versione Google Stadia uscirà invece all’inizio del 2021.

I giocatori che acquisteranno l’Amplified Edition riceveranno contenuti esclusivi e tre giorni di accesso anticipato. Il gioco supporta sia Xbox Smart Delivery, sia l’aggiornamento gratuito di PlayStation, quando i giocatori passeranno a Xbox Series X o PlayStation 5.

Fonte: Comunicato stampa