Watch Dogs: Legion e Assassin’s Creed Valhalla arriveranno al lancio di Xbox Series

Ubisoft annuncia le nuove date di uscita di Watch Dogs: Legion e Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft ha annunciato ufficialmente di aver anticipato al 10 novembre l’uscita di Assassin’s Creed Valhalla, per accompagnare il lancio di Xbox Series X/S, ma sarà disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia.

Per quanto riguarda Watch Dogs: Legion, l’uscita resta confermata per il 29 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia, mentre la versione Xbox Series X/S arriverà sempre il 10 novembre.

Come già annunciato, sia Watch Dogs: Legion che Assassin’s Creed: Valhalla potranno essere rigiocati anche sulle nuove console, con una patch gratuita che ottimizzerà le prestazioni per i nuovi hardware.

Per tutti i dettagli su Xbox Series X e Series S vi rimandiamo al link del nostro articolo dedicato.